Imi Fabi, minibond aumenta visibilità

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Affiancare i minibond al tradizionale finanziamento bancario per sostenere lo sviluppo dell'azienda.

Così Imi Fabi, società specializzata nell'estrazione del talco, si è avvicinata al mercato dei minibond, mettendo a segno cinque emissioni tra il 2014-2019 per complessivi 53 milioni di euro sul segmento professionale ExtraMot Pro di Borsa Italiana.

"La prima emissione da 7 milioni nel 2014 è stata un po' una sfida perché la società voleva provare nuovi strumenti finanziari, alternativi al sistema tradizionale del finanziamento chirografario, per crescere e svilupparsi", spiega il Cfo di Imi Fabi, Patrizia Zuppini, che considera "molto probabile" una nuova emissione sul segmento ExtraMot Pro3, lanciato quest'anno, perché "quando si inizia un percorso e si è soddisfatti, la logica è di proseguire". Tra i principali vantaggi riscontrati dall'azienda di Sondrio, a seguito della quotazione di minibond, c'è "la visibilità", perché "fin dalla prima emissione molti studi bancari si sono interessati" all'azienda