Musica, prima di 'nuova' opera Donizetti

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Andrà in scena sabato prossimo per la prima volta al mondo al festival Donizetti di Bergamo L'Ange di Nisida, opera di Gaetano Donizetti mai finora rappresentata perché il dal Theatre de la Renaissance di Parigi, che glie la commissionò sospese la programmazione per problemi finanziari.

L'opera, che servì come base per La Favorite, andò persa ma è stata 'ricostruita' con pazienza e otto anni di lavoro, da Candida Mantica, ricercatrice calabrese con un dottorato alla Southhampton University, che è riuscita a identificare circa 470 pagine di pugno di Donizetti fra i fogli manoscritti sparpagliati in 18 contenitori senza alcun ordine alla Bibliothèque Nationale. Questo grazie anche alla copia di una bozza del libretto dell'opera conservata a Bergamo. Nel luglio del 2018 L'ange è andato in scena al Covent Garden di Londra, ma non in forma scenica. Ora invece sarà rappresentato al teatro Donizetti (anzi nel cantiere del teatro in restauro).