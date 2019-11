Muore mentre cerca funghi dopo un malore

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - Un uomo di 51 anni, residente in provincia di Brescia, è morto a Groppo, nel Comune di Albareto, nell'Appennino parmense, colto da un malore mentre stava facendo un'escursione alla ricerca di funghi.

L'uomo era insieme a un amico, quando ha accusato un forte dolore petto e poco dopo si è accasciato al suolo privo di sensi. L'amico e un cacciatore di passaggio hanno chiamato i soccorsi e provato a rianimare l'uomo. La Centrale Operativa del 118 di Parma ha inviato automedica, ambulanza, eliambulanza, una squadra del soccorso alppino e i vigili del fuoco, ma quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far altro che costatare la morte dell'uomo.