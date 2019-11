Un intossicato e 6 capre morte in rogo

(ANSA) - SONDRIO, 9 NOV - Sei capre bruciate vive e un uomo in ospedale per un principio di intossicazione. È il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in via Loreto a Chiavenna (Sondrio).

Le fiamme si sono sprigionate nel magazzino di una impresa edile. Il fuoco ha distrutto attrezzature, legname e macchinari e bruciato gli animali che si trovavano all'interno del deposito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e, in supporto, una squadra dalla caserma di Morbegno che hanno lavorato diverse ore per domare il rogo. Il proprietario del legname, entrato nel magazzino, per cercare di mettere in salvo le capre, è stato trasportato a scopo precauzionale all'ospedale di Chiavenna per un principio di intossicazione. Sulle cause dell'incendio indagano ora i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Chiavenna.