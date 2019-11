Spruzzò spray in metro, denunciato

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - E' stata individuata e denunciata per procurato la persona che il 25 ottobre scorso ha spruzzato uno spray al peperoncino sulla banchina della metropolitana di Milano, alla stazione di Crescenzago, causando allarme tra i passeggeri e dieci intossicati. E' un 17enne di origini nordafricane con precedenti per reati contro il patrimonio, che ai poliziotti che si sono presentati a casa sua (abita nei pressi della stazione) ha raccontato di averlo fatto per "scherzo", senza intenzione di utilizzare la concitazione per rapinare qualcuno. Gli investigatori lo hanno riconosciuto grazie ai filmanti delle telecamere di sorveglianza della stazione.