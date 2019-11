Salvini, Sala? Proporremo alternativa ma non sarò io

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "Bene, in democrazia funziona così.

Proporremo un'alternativa ancor più valida". Così Matteo Salvini ha commentato le parole del sindaco di Milano Beppe Sala che ha definito 'molto solida' la possibilità di ricandidarsi per un secondo mandato nel 2021. "Io? No - ha aggiunto Salvini a Eicma -, io sono testardo e voglio finire i lavori che ho cominciato e quindi appena questo governo cadrà, e non penso che manchi tanto, ci proporremo agli italiani per tornare a governare questo Paese”. (ANSA).