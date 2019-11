Inter: Marotta, noi allineati con Conte

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - "Conosco bene Antonio Conte, è un uomo e un professionista severo, esigente, con una cultura della vittoria molto forte. E' un grande professionista con uno stile di comunicazione particolare. Nel contenuto di quello che ha detto siamo tutti allineati". Lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, parlando a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Verona, commentando le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Dortmund in Champions. "Si arriva alla vittoria attraverso un percorso graduale - spiega Marotta - e su quello dobbiamo stare attenti. Miriamo tutti alla vittoria, ma ci vuole tempo. La prima occasione per migliorare la squadra è il calciomercato di gennaio, dove vedremo le opportunità.

Accanto a questo c'è un insieme di situazioni da migliorare, ma siamo d'accordo con lui e lavoriamo tutti insieme per portare in alto l'Inter".