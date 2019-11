Manifestazioni di solidarietà per Segre

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - A Milano si sta organizzando una serie di manifestazioni di solidarietà alla senatrice Liliana Segre, a cui è stata assegnata una scorta dopo le minacce di morte ricevute. Oggi pomeriggio un movimento spontaneo di cittadini ha organizzato un appuntamento davanti alla sinagoga di via della Guastalla, a cui aderiscono anche il teatro Franco Parenti e la regista Andrée Ruth Shammah. Lunedì alle 18.30, invece Anpi, Aned e il progetto del Pd metropolitano Bella ciao, Milano! danno appuntamento in piazza Safra, davanti al memoriale della Shoah, per la manifestazione 'Milano non odia. Insieme per Liliana'. Nel frattempo, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi hanno invitato la senatrice a vita, che è sopravvissuta ai campi di concentramento, a un incontro istituzionale al Pirellone.