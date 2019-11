Bookcity, Tributo a Luciano De Crescenzo

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Tra gli eventi inseriti nel calendario di Bookcity, l'iniziativa che il Comune di Milano dedica al libro e alla lettura dal 13 al 17 novembre, c'è anche un Tributo a Luciano De Crescenzo, lo scrittore napoletano morto nel luglio sorso. Una serata, organizzata per il 14 novembre al Conservatorio Giuseppe Verdi dall'Associazione Cavalieri della Tavola Campana, con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, intermezzi letterari, interviste e premiazioni a scrittori e artisti campani.

De Crescenzo ebbe sempre un particolare legame con Milano, dove si trasferì da giovane laureato in ingegneria, per essere assunto alla Ibm. Poi si dedicò alle sue vere passioni, la scrittura, la filosofia, la televisione, il cinema. La serata al Conservatorio, come tutti gli eventi #Bcm19 è gratuito, ma con prenotazione alla segreteria dell'Associazione che organizza.