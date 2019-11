Gucci apre i Gucci Pin, store temporanei

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Non pop up, ma Pin: così si chiameranno i negozi temporanei di Gucci, le cui aperture saranno scaglionate da ora al prossimo anno e che prendono il nome proprio dai "pin", le puntine segnaposto delle cartine interattive digitali.

L'apertura avverrà in grandi città come Parigi, Seoul e Hong Kong, e i negozi avranno un nome che rispecchia l'offerta proposta al loro interno. Ogni Gucci Pin sarà poi accompagnato da un'esperienza digitale immersiva interattiva grazie alle nuove tecnologie di realtà aumentata previste per alcuni di questi negozi, nel 2020. I primi store sono dedicati alla collezione Gift Giving, che celebra il motivo Flora. All'inizio del 2020, apriranno i Gucci Pin per l'anno del topo cinese dedicati a Mickey Mouse. I Gucci Pin GG Psychedelic apriranno tra la fine di gennaio e marzo 2020, e saranno dedicati ad articoli da viaggio, accessori e capi ready-to-wear caratterizzati dal motivo GG multicolore con stelle.