Ecco Charlie e la fabbrica di cioccolato

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Willy Wonka aprirà a Milano le porte della sua Fabbrica di Cioccolato l'8 novembre, quando debutterà "Charlie e la fabbrica di cioccolato", il musical basato sul romanzo di Roald Dahl, che, per tutta la stagione 2019/2020 resterà alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore, per la prima volta trasformata in un teatro.

Lo spettacolo, diretto da Federico Bellone - già alla regia di musical come Mary Poppins, Dirty Dancing, Fame - è presentato come un viaggio surreale di oltre due ore, con musica dal vivo eseguita da 18 musicisti diretti da Giovanni Maria Lori e coreografie curate da Gillian Bruce, oltre a effetti speciali curati da Paolo Carta. Lo spettacolo ha debuttato con la regia di Sam Mendes, il regista di American Beauty, nel 2013 a Londra, restando in scena per quasi 4 anni per poi spostarsi a New York.

A Milano vede come supporter anche il re del cioccolato Ernst Knam con la realizzazione di alcune statue - ovviamente di cioccolato - ispirate al musical.