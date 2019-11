10 anni del Volo, chiave successo? Il nostro pop lirico

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Hanno diversi progetti, faranno altre sperimentazioni 'ma la chiave del nostro successo resta il pop lirico'. Entusiasti e soddisfatti i tre ragazzi del Volo celebrano 10 anni di carriera con il nuovo album '10 Years' (Sony Music), che racchiude i migliori successi della carriera dei due tenori e il baritono.

Disponibile anche in versione CD + DVD, uscirà in tutto il mondo venerdì 8 novembre. "Sono stati anni meravigliosi sempre condividendo la passione per la musica ed è quello che vogliamo fare per i prossimi 10, 20 anni", hanno detto oggi incontrando i giornalisti nella sede della Sony. Reduce da un tour in America Latina davanti a oltre 70 mila persone, e in procinto di partire per i live in Nord America, questa estate il trio tornerà in concerto in Italia per due date speciali: il 30 agosto all'Arena di Verona e il 4 settembre al Teatro Antico a Taormina. Canale 5 dedicherà una serata evento, il 19 novembre, con le immagini del concerto di Matera e i momenti più significativi della vita artistica del gruppo composto da Piero Barone, 26 anni, Ignazio Boschetto, 25 e Gianluca Ginoble,24.