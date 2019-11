Milano,guardie mediche in visita in taxi

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Guardie mediche in visita in taxi: è il provvedimento preso dall'Ast dopo l'asta deserta che avrebbe dovuto appaltare il consueto servizio alle 'croci' milanesi, che abitualmente forniscono vetture e autisti, nelle varie zone, per accompagnare i medici alle visite domiciliari.

Il sindacato dei medici Snami sottolinea soprattutto la questione della sicurezza del medico, auspicando un nuovo accordo con l'Anpas, l'Associazione nazionale delle pubbliche assistenze. Gli ultimi due bandi di gara sono andati deserti perché le Croci non ritengono più conveniente il servizio. E' stato così attivata una convenzione con il Comune di Milano e Areu per la chiamata di un taxi all'andata e una al ritorno.