Pittura: potenza evocativa delle opere di Angelica De Rosa

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - La potenza evocativa delle immagini create con medium tradizionali come la pittura e la scultura, oppure come risultato di interazioni poliedriche tra corpo, suono e video. Sono questi gli strumenti espressivi di Angelica De Rosa, 29 anni, nata e residente a Segrate (Milano).

L'artista, reduce dal successo della mostra 'Babilonia tra cielo e terra' una bi-personale con anche lo scultore Giuliano Cataldo Giancotti allo 'Spazio Bixio 2' nel capoluogo lombardo, ha come punto di forza la realizzazione di dipinti astratti con rimandi paesaggisti od onirici. Nonostante la giovane età ha al suo attivo già un centinaio di opere e una quarantina fra rassegne, alcune in compartecipazione, e performance.

Angelica De Rosa ha una laurea magistrale in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera e un'esperienza all'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Lione. Fra i progetti futuri una esposizione alla Fiera Affordable Art Fair a Milano con la Galleria Eye Contemporary Art di Hong Kong.

"Il mio obbiettivo è creare delle atmosfere che evochino un rimando sonoro attraverso i colori e le forme - spiega l'artista -. L'arte è un linguaggio. La parola è un linguaggio. Se si spiega tutto con le parole l'arte non ha più senso e non serve più a niente. Ciò che voglio fare io è un connubio di immagine e titolo: con quest'ultimo voglio dare una chiave di lettura, una sorta di cartello autostradale, che indica la direzione da prendere nell'osservazione dell'opera. E poi uno compie il viaggio e vede quello che vuole". (ANSA).