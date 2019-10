Proteste Napoli, rosso Ancelotti 5' stop

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Finale convulso di Napoli-Atalanta, con i partenopei che prima recriminano per un rigore (non assegnato da Giacomelli) e sulla ripartenza subiscono il 2-2 all'86'. Le proteste dei giocatori e della panchina partenopea hanno bloccato il gioco per 5', fino al'espulsione di Ancelotti.

La protesta è durata per circa 5 minuti, prima che l'arbitro confermasse il gol dell'Atalanta dopo aver sentito i giudici del Var. Ancelotti e i calciatori azzurri hanno continuato chiedere al direttore di gara Giacomelli di vedere in prima persona il replay, continuando la protesta. L'arbitro ha quindi prima espulso il team manager azzurro De Matteis e ammonito Insigne.

Ancelotti intanto è entrato in campo per parlare con Giacomelli che poi lo ha espulso.