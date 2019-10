Atletica: torna la Milano Marathon

ANSA) - MILANO, 30 OTT - Compie 20 anni e punta a 10mila runner iscritti la Generali Milano Marathon, presentata oggi nell'auditorium della Torre Generali. Dopo i 7.623 dell'edizione 2019, l'obiettivo della manifestazione organizzata da RCS Sports & Events è quindi quello di raggiungere la cifra tonda. La Generali Milano Marathon, che fa parte del circuito Abbott World Marathon Majors - Wanda Age Group World Rankings e del calendario internazionale Iaaf, andrà in scena il 5 aprile 2020 con un percorso ulteriormente rinnovato: particolare soprattutto il passaggio all'interno dell'Arena Civica, all'interno di un anello che avrà la sua partenza e il suo arrivo in Corso Venezia. Tornerà anche la Milano Relay Marathon, staffetta non competitiva per team di quattro persone, evento intorno a cui si sviluppa il Milano Marathon Charity Program, che ha raccolto 1,3 milioni di euro nella passata edizione, mentre sabato 4 aprile saranno invece protagonisti i bambini della Bridgestone School Marathon.