Caccia tordi illegalmente, denunciato

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - È di un richiamo acustico con annessa batteria e telecomando, un fucile sovrapposto e 25 tordi abbattuti, di varietà bottaccio e sassello, il bilancio del sequestro dai militari della Stazione carabinieri forestale di Cremona a Soncino, sempre nel Cremonese, in una attività congiunta con la Polizia Provinciale. E' stato denunciato un settantenne bergamasco che aveva nascosto il richiamo elettronico all'esterno del regolare capanno da caccia. Immediati la disattivazione del marchingegno, il sequestro del fucile e degli uccelli abbattuti. I richiami da caccia di questo tipo possono essere infatti usati solo con finalità scientifiche e non per la caccia.