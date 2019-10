Milano 'città della pizza' per 2 giorni

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - I migliori pizzaioli di Italia si danno appuntamento a Milano che domani e dopodomani si trasforma nella 'Città della pizza', con l'appuntamento organizzato presso Fabbrica Orobia da Vinòforum.

Ogni pizzeria sfornerà tre pizze differenti: uno tra i due classici intramontabili, margherita o marinara, un proprio cavallo di battaglia e una pizza d'avanguardia, creata appositamente per l'occasione. Non mancherà una postazione dedicata esclusivamente al "Senza glutine" e una per i "Fritti all'italiana". Fiori di latte, Mora Romagnola, stracciatella pugliese ed emulsione di senape, o Fegatino di pollo, pomodoro secco in olio, capperi di Pantelleria e cipolla di Certaldo sono alcune delle creazioni d'avanguardia presenti in un menu composto ogni giorno da decine di pizze diverse. Ogni pizza avrà un costo dai 3 agli 11 euro, dai 3 ai 6 euro per i fritti.

Durante la due giorni si terranno anche laboratori gratuiti dedicati a impasti, lievitazioni, condimenti.