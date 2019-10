Aci: sabato 'Lodi in Kart' per bambini

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Bambini e studenti saranno protagonisti di 'Lodi in kart-Sport e Sicurezza', organizzato da Automobile Club Milano, domani dalle 10 alle 18.30. In Piazza Matteotti, a Lodi, verrà allestita una minipista dove i piccoli dai 5 ai 10 anni potranno cimentarsi nella prima esperienza di guida sotto la supervisione di un istruttore qualificato di AciSport. La velocità dei kart sarà - spiegano gli organizzatori - limitata e la pista avrà tutte le protezioni omologate.

A lato del circuito verrà allestita un'area dedicata ai simulatori e rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni che si sfideranno virtualmente su vetture da competizione."Giocando si impara e tra le 'mission' della nostra associazione c'è anche quella di avvicinare e far conoscere ai più giovani il mondo motoristico e le sue regole, sia nella versione stradale, sia nella versione sportiva per renderli in futuro automobilisti più consapevoli e rispettosi del Codice della strada", afferma Geronimo La Russa, presidente di Ac Milano.