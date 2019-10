Condomini,no a Festa Halloween Casapound

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Non festeggiamo Halloween con i fascisti!" hanno scritto su un volantino affisso nel loro condominio e messo nelle caselle della posta alcuni abitanti di via Ruggero de Lauria 9, a Milano, dove si trova Alcazar, la sede di Casapound, che ha annunciato un party con dj set 'all night long' per il 31 ottobre.

"Non vogliamo più restare in silenzio - scrivono i condomini - lasciando spazio a chi, oltre a disturbare la quiete del condominio da un anno e mezzo, si rifà a una cultura fascista che promuove violenza, razzismo, odio e intolleranza verso il diverso".

L'invito agli abitanti è il seguente: "se anche tu non vuoi che il nostro condominio diventi sede di feste fasciste fai conoscere il tuo dissenso scrivendo una mail all'amministratrice".