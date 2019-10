Candreva "gran prova, ripartiamo da qui"

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Abbiamo saputo soffrire anche nei momenti di difficoltà, quindi, abbiamo fatto una grande prova.

Ripartiamo da qui". Antonio Candreva si gode il successo, il primo dell'Inter targata Conte in Champions League: il giocatore nerazzurro, autore del gol del 2-0 sul Borussia, ai microfoni di Sky spiega che "c'è l'entusiasmo giusto, la voglia di far bene, di migliorarsi, di soffrire tutti insieme. Stiamo bene, dobbiamo continuare così, era una partita difficile, dopo che nelle altre due non eravamo riusciti a concretizzare tutto quello che avevamo fatto. Oggi abbiamo fatto una super partita, festeggiamo fino a mezzanotte, poi, da domani, si ripensa al campionato". Ma non si sbilancia sul cammino nel girone. "Non sentiamo niente, perché nel momento in cui ci appaghiamo, ci rilassiamo, facciamo brutte prove, non siamo sicuri. Quindi, dobbiamo ripartire da qui, sappiamo che il ritorno sarà un'altra partita difficile, quindi, la qualificazione è ancora aperta a tutte le squadre".