Avril Lavigne raddoppia a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - I biglietti per la data del 16 marzo sono andati esauriti a pochi minuti dalla messa in vendita e Live Nation Italia ha deciso di fissare una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne.

L'artista canadese si esibirà infatti con un nuovo concerto il 15 marzo 2020 al Lorenzini District di Milano. I biglietti per il nuovo show saranno disponibili dalle 10 di oggi su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.