Maltempo, emergenza rientrata a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - E' rientrata, a Milano, l'emergenza dovuta alle intensissime precipitazioni che si sono abbattute sul capoluogo lombardo e su tutta la regione Lombardia, nelle ultime 48 ore. I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, infatti, non hanno più interventi aperti per allagamenti o interruzioni.

I sottopassi che durante i nubifragi si erano allagati sono tutti riaperti da ieri pomeriggio, la circolazione stradale è scorrevole e il livello dei fiumi è tornato normale (con qualche preoccupazione in più per il Lambro). L'allerta meteo è stata sospesa, mentre rimane attivo il monitoraggio preventivo dei corsi d'acqua, senza particolari preoccupazioni anche per via del miglioramento meteorologico previsto nelle prossime ore.