Consiglio Lombardia ricorda Penati

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Un minuto di silenzio seguito da un applauso: così il Consiglio regionale della Lombardia ha voluto ricordare Filippo Penati, morto il 9 ottobre a 67 anni dopo una lunga malattia. Consigliere regionale nella nona legislatura e vicepresidente dell'Assemblea lombarda fino al 2011, l'ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della Provincia di Milano nel 2010 fu anche il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia. "Lo animava una sincera passione politica e la volontà di mettersi sempre in gioco. Nel 2012 annunciava il suo ritiro dalla politica attiva e ha affrontato la malattia e tutto quello che lo ha messo alla prova con coraggio e dignità" ha detto il presidente Alessandro Fermi, ricordando anche il passato da insegnante di Penati e il suo amore per la scrittura. Alla commemorazione erano presenti i figli, Simone e Ilaria, e la vedova Rita. In Aula anche il presidente della Regione Attilio Fontana.