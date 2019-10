Massara, Milan ambizioso per Champions

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Il campionato è ancora tutto da giocare, dobbiamo avere l'ambizione di essere competitivi per un posto in Champions". Il direttore sportivo del Milan, Ricky Massara, indica a Stefano Pioli, atteso stasera dal debutto sulla panchina rossonera, l'obiettivo da raggiungere in stagione.

"L'obiettivo deve essere quello di migliorare - aggiunge Massara ai microfoni di Sky prima della gara contro Lecce -, siamo il Milan e dobbiamo essere ambiziosi. Ci sono tante squadre forti ma non ci sentiamo da meno".