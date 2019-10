Inter: Stellini "blackout da analizzare"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 OTT - Settanta minuti di dominio per una pratica che sembra bella e chiusa e poi la luce che si spegne all'improvviso per un 'black-out' su cui bisognerà riflettere. Con Antonio Conte con la febbre per un problema intestinale, il match è analizzato dal vice Stellini: "C'è stato un blackout che dovremo analizzare nei dettagli. Sono forse venute e mancare le energie - dice - e il Sassuolo che è una squadra organizzata ha aumentato i ritmi. Dobbiamo essere più bravi a mantenere la lucidità nei finali di partita". Sulla sponda neroverde, per il tecnico De Zerbi "dovevamo cercare di fare di più di quello che abbiamo messo per arrivare ad un possibile 4 a 4 che avremmo anche meritato".