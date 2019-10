Festival Verdi:record incassi e pubblico

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Si chiude oggi con un record di incassi e di pubblico la diciannovesima edizione del festival Verdi di Parma: 26 mila gli spettatori, e un milione 400 mila euro ricavati dalla biglietteria.

Questo anche grazie all'attenzione all'estero: il pubblico è arrivato da tutti e cinque i continenti, e già ora 100 tour operator e gruppi organizzati hanno confermato la presenza anche per l'edizione del prossimo anno, quando Parma sarà capitale della Cultura. Gli incassi maggiori sono arrivati dal bellissimo e contestato Nabucco con la regia di Ricci/Forte che hanno accostato gli ebrei lontani dalla patria ai migranti sui barconi: 117 mila euro a singola recita (pari a un riempimento intorno al 90%). Ma il pubblico ha apprezzato anche Luisa Miller, allestito nella chiesa sconsacrata di San Francesco che, dopo essere stata sede del carcere per oltre 200 anni, ora è in restauro; Aida di Zeffirelli andata in scena nel minuscolo teatro di Busseto e I due foscari.