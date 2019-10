Colazioni e drink a bloccati in traffico

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Da lunedì scorso decine di giovani stanno distribuendo gratuitamente colazioni e aperitivi ai milanesi imbottigliati nel traffico in via Luigi Nono, davanti al Cimitero Monumentale, chiedendo in cambio solamente di accettare un volantino informativo. Si tratta dei ragazzi del 'Tempio del Futuro Perduto', un collettivo internazionale di under 35 che in quasi due anni ha interamente riqualificato, ristrutturandolo e rianimandolo, un edificio abbandonato e degradato della Fabbrica del Vapore promuovendo al suo interno politiche culturali e attività sociali di "alto profilo" destinate all'utenza più giovane della città.

Questi piccoli e continui flash-mob accompagnati da musica, proseguiranno anche durante la settimana dal 21 al 25 ottobre, da lunedì a mercoledì con croissant e spremute distribuite tra le 8.15 e le 10.30, giovedì e venerdì con focaccine e drink analcolici tra le 18.30 e le 20.