Miniguide turistiche come app di carta

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Guide turistiche tascabili che interagiscono con lo smartphone dei viaggiatori: questo l' obiettivo delle Pocket Travel Guide - nate dalla sinergia tra Itinerari e luoghi (Editoriale C&C) e Viatoribus - che sintetizzano l'interazione tra informazione cartacea e digitale.

Entrano comodamente nel taschino di una camicia - sottolineano gli autori - e delegano alla carta un'informazione curiosa, profonda, divertente e puntuale; allo stesso tempo costituiscono un ponte diretto e immediato, attraverso un QR code, con l'informazione digitale che offre, direttamente sullo smartphone strumenti pratici e di facile accesso per muoversi e scoprire il territorio interessato. Gli autori sono travel storyteller, giornalisti viaggiatori, che sperimentano in prima persona tutte le informazioni contenute nelle guide, "garantendo una comprovata affidabilità". Le guide (2 euro) sono diffuse con totem-distributori meccanici in punti strategici, uffici turistici, edicole e/o strutture turistico ricettive.