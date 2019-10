Al cellulare anche con i bimbi in auto

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - L'Osservatorio di ConTe.it, brand assicurativo del Gruppo Admiral, ha realizzato un'indagine che mette in evidenza come la presenza dei bambini in auto condizioni il modo di guidare degli italiani.

Il trasporto sicuro dei bambini è vissuto come un atto di amore e responsabilità. A livello nazionale, ad esempio, il 78% degli intervistati afferma infatti di conoscere il nuovo articolo di legge sull'installazione obbligatoria di dispositivi anti-abbandono sui seggiolini e il 69% si dichiara favorevole.

Inoltre il 42% degli intervistati dice di essere più prudente e rispettoso delle norme con un bambino in auto, il 38% dichiara di ridurre la velocità e il 24% di allacciare sempre le cinture.

Tuttavia dalla ricerca dell'Osservatorio di ConTe.it emerge un dato preoccupante: solo il 10% degli intervistati si dice disposto ad utilizzare meno il cellulare in auto in presenza di bambini.