Sala: tra un anno decido se ricandidarmi

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Non ho nessuna tessera di partito, ho promesso ai milanesi che fino alla fine del mio mandato non la prenderò. Tra un anno oggi dovrò decidere se ricandidarmi o meno, boh vedremo un po'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della scelta sulla sua ricandidatura nel corso della trasmissione di Daria Bignardi, L'Assedio, sul canale Nove.

"La politica mi piace e ho un grande amore per Milano. Forse sono tagliato per fare il sindaco, sono operativo e mi piace molto - ha concluso -. Da un lato non sono mai stato così felice in vita mia, anche per il lavoro che faccio. Dall'altro lato sento la riconoscenza dei milanesi, ovviamente non di tutti".