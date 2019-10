Pallavolo: Monza, una scuola per Falasca

(ANSA) - MONZA, 14 OTT - Una scuola per allenatori intitolata a Miguel Angel Falasca. E' il ricordo scelto dal presidente del Consorzio Vero Volley Monza, Alessandra Marzari, per omaggiare il coach della formazione femminile, stroncato il 22 giugno scorso da un malore a 46 anni. "L'anno scorso - evidenzia Marzari durante la presentazione delle due squadre - è stata un'annata ricca di soddisfazioni e di dolori. La sua foto ricorda una stagione che si è conclusa in modo tragico dopo la vittoria della Challenge Cup. Miguel Angel non deve finire nell'oblio, a lui sarà intitolata la nostra academy per gli allenatori".