Distrofia retinica,arriva terapia genica

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - La ricerca fa passi avanti nel trattamento delle distrofie retiniche dando nuove speranze ai pazienti che ne soffrono. Se ne è parlato al convegno 'Distrofie retiniche: le risposte della ricerca e il contributo del paziente', organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Vista da Retina Italia Onlus - l'associazione nazionale per la lotta alle distrofie retiniche ereditarie che da oltre 25 anni sostiene e promuove lo sviluppo della ricerca per le cure di questo gruppo di malattie - con il patrocinio del Cergas - Università Bocconi e Novartis.

In particolare, al convegno si è parlato anche di un nuovo trattamento per chi soffre di retinite pigmentosa: si tratta di Voretigene neparvovec, che ha già avuto il via libera da Ema e che aspetta l'ok definitivo anche da Aifa, atteso per il 2020.