Nove auto in fiamme a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Un incendio di auto si è verificato la scorsa notte a Milano, coinvolgendo diverse autovetture. Lo hanno riferito i Vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio.

E' accaduto in via Barbavara, non lontano dalla Darsena, e le chiamate di soccorso sono giunte intorno alle 5: nove le auto andate a fuoco e al momento non si sa se si sia trattato di un incendio doloso o accidentale dato che le vetture erano tutte vicine. Gli accertamenti sono a cura della polizia giudiziaria dei Vdf.