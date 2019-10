Cascina a fuoco, in fiamme 800 balle

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato, stamani prima dell'alba, in una cascina a Brugherio (Monza e Brianza), e ancora nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento. Non ci sono vittime nè feriti: a bruciare sono però ben 800 balle di fieno, che hanno sviluppato fiamme molto alte, notate anche dall'autostrada. E in qualche momento, portato dal vento, il fumo ha lambito gli svincoli, creando rallentamenti sia in A4 sia in tangenziale.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 5, in via Lombardia. Da allora i pompieri stanno facendo la staffetta di mezzi per spegnere e smassare il materiale combusto. Le operazioni di spegnimento proseguiranno ancora per ore.