Bosco Verticale nella top 50 grattacieli

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Il Bosco Verticale è stato ufficialmente inserito nella lista dei 50 grattacieli più iconici del mondo degli ultimi 50 anni. È il nuovo riconoscimento che arriva dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat, che già nel 2015 lo aveva indicato come il più bel grattacielo al mondo.

"Questo riconoscimento è prima di tutto un premio alla sperimentazione in architettura, in secondo luogo è un premio all'idea che la natura vivente possa diventare in futuro una componente essenziale dell'architettura e le foreste una componente essenziale delle nostre città", afferma l'architetto Stefano Boeri. "Questo ulteriore riconoscimento a Porta Nuova e al Bosco Verticale riafferma la reputazione dell'architettura italiana nel mondo attraverso progetti innovativi che comprendono nuove sfide del costruire in tema di sostenibilità", dichiara Manfredi Catella, fondatore e Amministratore Delegato di COIMA SGR.