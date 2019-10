A Ternate tecnologia e biodiversità

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Ha anche un Biodiversity Action Plan, cioè un piano d'azione per creare nuovi habitat adatti a piante e animali nelle aree minerarie la Holcim, che nell'impianto di Ternate, in provincia di Varese, ospita spesso scolaresche, associazioni o gruppi di cittadini a cui mostra come si arriva alla produzione del cemento. E' stata però qualcosa di più la giornata di porte aperte del 5 ottobre (organizzata da Federbeton in tutta Italia), in cui dalle 9,30 alle 16,30 sono state organizzate visite guidate ogni mezz'ora per mostrare tutte le fase di produzione del cemento. Visite a cui hanno partecipato oltre 400 persone, facendo registrare il 'sold out'.

L'impianto, che ha 100 dipendenti, si serve di tecnologie 'green' che permettono di riutilizzare materiali residuali di altre lavorazioni come combustibili alternativi ed è quello con il maggior risparmio di CO2.