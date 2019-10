Mind Innovation District, ok da giunta

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - La Giunta del Comune di Milano ha dato il primo via libera il Piano integrato di intervento Mind-Milano innovation district presentato da Arexpo per la rigenerazione dell'area di Expo 2015. Il progetto, su una superficie di 1.044.102 mq (l'85% a Milano, il resto a Rho) prevede l'insediamento del nuovo polo ospedaliero Galeazzi, dell'Human Technopole e del Campus dell'Università Statale. Per Arexpo, proprietaria dell'area, e per Lendlease, concessionaria per 99 anni di una parte, è un "passaggio molto importante". A garantire continuità tra gli interventi sarà un parco tematico scientifico tecnologico di 650.000 mq. "La rigenerazione dell'ex area Expo è uno dei tasselli dello sviluppo di Milano 2030 - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran - porterà nuove eccellenze internazionali sul nostro territorio e un grande polmone verde in continuità con i parchi di Cascina Merlata e Farini, oltre ad essere "luogo di sperimentazione e innovazione dal punto di vista della mobilità driverless".