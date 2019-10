Delta Summit Malta, premiata TrustMeUp

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - TrustMeUp, una piattaforma con sede operativa a Milano, che consente donazioni trasparenti e inviolabili, grazie al blockchain, a squadre sportive e charity, è stata inserita tra le tre startup più innovative al mondo durante il Delta Summit che si è svolto a Malta, evento internazionale sulla Blockchain, l'intelligenza artificiale e l'innovazione digitale. Attraverso la piattaforma di TrustMeUp, per ogni contribuzione fans e donors vengono ricompensati al 100% in token digitali che potranno poi utilizzare per acquistare prodotti e servizi nelle attività commerciali affiliate. Il premio è stato ritirato da Angelo Fasola, ceo dell'azienda, che ha condiviso il successo con il chairman Carlo Carmine. "Sentiamo che il mondo è davvero pronto per un futuro di solidarietà e cooperazione - ha detto Fasola - fondato sui principi di trasparenza, inviolabilità e democraticità, su cui si fonda TrustMeUp, l'innovativo ecosistema in cui la solidarietà assume un valore nuovo e 'spendibile'".