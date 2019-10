Da Garzanti 90 milioni ad anziani

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Un fondo di 90 milioni da destinare ad associazioni che si occupano di assistenza agli anziani: è quanto ha lasciato Livio Garzanti, scrittore ed editore scomparso 4 anni fa a Milano, nelle sue volontà testamentarie.

E' quanto scrive il Corriere della Sera.

Garzanti ha lasciato disposizioni precise al professor Mario Cera, che si sta occupando della sua eredità che comprendeva la sede della storica casa editrice in via della Spiga a Milano.

Completata la vendita dell'edificio, si può dare ora attuazione alle volontà dell'editore con 90 milioni conservati in un fondo chiamato 'Societas Societatum' di cui Cera è presidente.

La Fondazione Garzanti devolverà ora questi soldi ad associazioni che si occupano di fornire assistenza agli anziani milanesi.