A Gam l'Italia nelle foto Deutsche Bank

(ANSA) - MILANO, 26 SET - E' l'Italia vista con gli occhi dei grandi fotografi italiani e tedeschi (da Luigi Ghirri, Gabriele Basilico a Candida Höfer e Günther Förg) la protagonista della mostra 'Images of Italy. Contemporary photography from the Deutsche Bank Collection' visibile alla Galleria d'arte moderna di Milano fino al 27 ottobre.

Divisa in tre sezioni l'esposizione parte dalla visione dell'Italia da un punto di vista architettonico ma anche sociale che danno i fotografi attraverso il loro lavoro; poi è la volta delle opere realizzate con messa in scena, montaggio e tecniche digitali per finire con la sezione dedicata gli ambienti interni ed esterni.

Ma Images of Italy - che occupa la Sala da Ballo, la Sala 29 e la Sala del Parnaso - è essa stessa una installazione, che è stata affidata alla creatività di Luca Vitone.