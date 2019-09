Vice ministro sport cinese visita Lega A

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Italia e Cina, un rapporto sempre più forte per il calcio italiano. Una delegazione del mondo sportivo cinese, guidata da Du Zhaocai, vice ministro dello sport cinese, ha visitato oggi la sede della Lega Serie A incontrando il presidente Gaetano Micciché e l'amministratore delegato Luigi De Siervo. Colloqui e confronti produttivi, per conoscere il modello organizzativo della Lega Serie A e il funzionamento degli uffici. Tra gli obiettivi della Lega Serie A, infatti, c'è la costruzione di quattro nuovi sedi all'estero, a Londra, Dubai, Doha e, appunto, Shangai. L'incontro di oggi ha messo basi importanti per la realizzazione dei nuovi uffici in Cina.