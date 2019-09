Ruby, difesa Karima: 'Caso a Consulta'

(ANSA) - MILANO, 23 SET - I giudici di Milano devono sollevare una questione di illegittimità costituzionale alla Consulta sulla "criticità" delle norme sulla corruzione in atti giudiziari. Lo ha chiesto la difesa di Karima El Mahroug nel processo 'Ruby ter' a carico della giovane, di Silvio Berlusconi e altri 27 imputati. Per Jacopo Pensa, difensore dell'ex Rubacuori, la ragazza, come accade ai cittadini comuni testi nei processi, non sapeva di assumere la qualifica di pubblico ufficiale quando ha testimoniato nei processi sul caso Ruby.