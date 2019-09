Milan: nessuna lesione per Paquetà

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Nessuna lesione ma una semplice contrattura per Lucas Paquetà. Gli esami strumentali al muscolo flessore della coscia sinistra hanno escluso lo stiramento per il centrocampista del Milan, costretto comunque a saltare la trasferta di giovedì sera contro il Torino. Il brasiliano continuerà le cure del caso a Milanello: la speranza dello staff medico rossonero è quella di recuperarlo in tempo per il posticipo di domenica sera contro la Fiorentina.