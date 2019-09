Atalanta: Gasperini, partita stregata

(ANSA) – BERGAMO, 22 SET - "Siamo stati bravissimi a recuperare una partita buonissima da parte nostra, ma stregata, contro un'ottima squadra". Gian Piero Gasperini saluta con favore il 2-2 di Parma in rimonta con la Fiorentina: "Gli episodi ci sono andati tutti contro, abbiamo preso un gol un po' fortunato di Chiesa e uno bellissimo da Ribery – commenta l'allenatore dell'Atalanta -. Sono soddisfatto, perché abbiamo mostrato intensità e qualità notevoli: se avessimo pareggiato prima avremmo potuto provare a vincerla". "Abbiamo tenuto a bada la squadra terza in classifica della scorsa stagione, finché siamo riusciti a stare corti e compatti, impedendole di uscire", è il commento di Vincenzo Montella. L'allenatore dei viola non ha recriminazioni di sorta: "Dopo i cambi, tutti obbligati, non siamo riusciti ad arginare il pressing alto dei nerazzurri, ma certo in queste prime quattro giornate non abbiamo avuto fortuna. Abbiamo giocato alla pari se non meglio con Napoli, Juventus e anche Atalanta".