Jova Beach Party, più di 90mila a Linate

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Il volo JBP2019 è atterrato questa sera all'aeroporto di Linate per l'ultima tappa della festa estiva in note di Jovanotti. Un occhio alla musica è uno all'ambiente per il tour che durante tutta l'estate ha portato sulle spiagge, ma anche a Plan De Corones e nell'area dell'aeroporto milanese chiuso per ristrutturazione, qualcosa come 560 mila spettatori. Per la serata milanese, invece, sono arrivati in oltre novanta mila. Protagonista la musica, anche quella degli ospiti convocati e in arrivo da tutto il mondo, così come la tutela dell'ambiente e la causa del plastic free.

"E' stata un'impresa ciclopica - ha commentato oggi la presidente di WWF Italia Donatella Bianchi - e quando Lorenzo ci ha contattato abbiamo dovuto pensarci bene. E' stata una sfida che abbiamo accettato perché la lotta alla plastica e ai cambiamenti climatici non è qualcosa che può essere discusso solo tra addetti ai lavori. Questo tour è stata la più grande campagna sulla plastica mai fatta".