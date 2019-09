Festival Mito, 74.000 presenze

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Si è chiuso con grandi numeri il Festival Mito SettembreMusica: 74.000 spettatori a Milano e Torino, 50 concerti esauriti e molti appuntamenti vicini al sold out. Dal 3 al 19 settembre, con 128 concerti nel segno del tema Geografie, si sono scoperti luoghi, tradizioni e linguaggi. "Se Mito SettembreMusica si conferma uno degli eventi musicali più apprezzati nel panorama internazionale è perché negli anni ha saputo rinnovarsi, senza perdere la propria identità. Il successo dell'edizione 2019 è la testimonianza di come musica e cultura siano in grado di attrarre e unire", spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Il festival, che ai primi 29 anni torinesi ne ha aggiunti 13 in collaborazione con Milano - dice la sindaca di Torino Chiara Appendino - rappresenta per la vita culturale dei due capoluoghi uno tra i più prestigiosi eventi".

Il 28 settembre alle 23.15 Rai Cultura trasmetterà in prima tv su Rai5 un documentario sul Festival. La prossima edizione si svolgerà dal 3 al 21 settembre 2020.