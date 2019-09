Motor Show 2020, il Salone democratico

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Parterre delle grandi occasioni al quartier generale della Pirelli, a Milano, in occasione della presentazione di MiMo (Milano Monza Open-Air Motor Show) che si svolgerà tra la capitale della Lombardia e la capitale dei motori dal 18 al 21 giugno del 2020. A fare gli onori di casa Marco Tronchetti Provera, executive vice president and CEO Pirelli Group, che ha accolto accanto ad Andrea Levy, presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Dario Allevi, sindaco di Monza. Nel presentare l'evento Levy ha ribadito che con il Milano Monza Open-Air Motor Show "il sistema automobilistico e il territorio italiano si giocano una grande partita". Levy ha ribadito che i costruttori al MiMo "non dovranno mostrare i muscoli" e quindi non dovranno utilizzare grandi budget: un "Salone democratico" in risposta "alla crisi degli eventi tradizionali".