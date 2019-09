Maldini, derby più stressante vederlo

(ANSA) - MILANO, 19 SET - ''Il derby è più stressante vederlo che giocarlo''. E' l'opinione del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, a due giorni dalla stracittadina. ''La differenza è enorme - aggiunge Maldini - la partita giocata ti fa anche sfogare istinti, paure e preoccupazioni''. L'importanza del derby di Milano è evidente ma Maldini ritiene più importante vincere trofei: ''È sempre una grande emozione, ma devo dire che l'importanza di questo derby non è superiore all'importanza che ha vincere qualcosa in questa stagione. In altre città il derby è ancora più importante perché le due squadre non sono mai arrivate ad obiettivi ancora più alti rispetto alla partita singola''. ''Di derby ne ho giocati tanti, credo più di 50. Sono stati tutti un po' diversi: i primi giocati forse non al 100% anche perché la tensione a 18 anni è più difficile da gestire rispetto a quelli giocati a 35. In tutti questi derby ci sono state emozioni varie, forse quelli più emozionanti in assoluto sono stati quelli di Champions".