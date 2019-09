Emporio Armani, moda leggera come l'aria

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Leggera e luminosa, cangiante e impalpabile: sembra fatta d'aria la collezione Emporio Armani per la prossima estate. E Giorgio Armani non lo nega, anzi: "C'è voglia di aria, di attenzione alla natura, di non farsi prendere dal vortice della novità, che qualche volta può essere troppo intellettuale, altre volte troppo basic, altre un eccesso di eclettismo. Torniamo - è l'invito dello stilista - ad essere più normali, pensiamo agli uomini e alle donne che vivono intorno a noi". Per il giorno i pantaloni di velluto froisse' leggerissimo sono morbidi come quelli di una tuta e si portano con la giacchina opalescente di garza o nylon punteggiato di piccoli strass, mentre la maxi T-shirt si abbina ai bermuda e alle sneakers d'argento alte come cuissard, gli shorts sono doppiati da veli di organza e portati con top a fazzoletto di maglia metallica leggerissima. Tutto in colori pastello ma non leziosi, dal rosa cipria al verde bamboo.